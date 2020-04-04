В Ростовской области хозяев квартир освободили от взносов за капремонт из-за COVID-19

Собственники квартир на два месяца освобождаются от взносов за капремонт, приостанавливаются плановые ремонтные работы, а также увеличивается размер величины прожиточного минимума для оказания помощи малообеспеченным семьям.

"Сегодня утвердил очередной комплекс мер поддержки, который рассчитан на период ограничений из-за коронавируса. В этот раз приняли меры социальные. Мы на два месяца - апрель и май - освобождаем собственников квартир в многоквартирных домах от уплаты взносов за капремонт", - написал он на своей странице в Instagram.

Кроме того, Голубев поручил приостановить все планово-предупредительные ремонты, которые могут ограничить подачу коммунальных услуг или энергоснабжение за исключением аварийных ситуаций.

По словам губернатора, также вводится дополнительная поддержка малообеспеченным семьям. "Чтобы адресной помощью могло воспользоваться большее число людей, мы в полтора раза увеличили размер величины прожиточного минимума для расчета среднедушевого дохода семьи. К тому же для семей с детьми соцслужбы будут исходить из размера величины прожиточного минимума для детей, который выше прожиточного минимума на душу населения", - уточнил он.

Отмечается, что социальное пособие смогут получить и те граждане, у которых доход превышает прожиточный минимум на сумму от 10 до 1 тыс. рублей, также до 5 тыс. увеличен размер ежемесячной выплаты приемным семьям для пожилых и инвалидов.

"С первых дней введения режима самоизоляции для граждан старше 65 лет в нашей области организовано социальное сопровождение одиноко проживающих пожилых - силами соцработников и волонтеров. Добровольцам, которые помогают пожилым, мы вводим бесплатный проезд в общественном транспорте", - сказал Голубев, подчеркнув, что данные региональные меры поддержки приняты в развитие федеральных мер, которые введены по поручению президента РФ.

В России на 4 апреля зафиксирован 4731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3357). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск, умерли 43 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.