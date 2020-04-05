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Пандемия коронавируса нового типа

В Белом доме заявили, что пик эпидемии в Нью-Йорке и Детройте может наступить через неделю

Число заразившихся коронавирусом в штате Луизиана может также достигнуть пика через неделю, заявила координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс

ВАШИНГТОН, 5 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в Детройте, Нью-Йорке и штате Луизиана может достигнуть пика через неделю. Такое мнение высказала в субботу на брифинге координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс.

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"Ситуация сейчас наиболее острая в районе Детройта, в Нью-Йорке и в штате Луизиана, - отметила она. - Мы оцениваем положение как в городских районах, так и в сельской местности. Согласно прогнозам, пик в этих горячих точках может быть достигнут в течение шести-семи дней".

"Ситуация в каждом из этих районов различная, - продолжала она. - Вы знаете, каково число умерших в Нью-Йорке. Если профилактические меры в Нью-Йорке сработают - а мы считаем их эффективными, - то число случаев заражения начнет снижаться, но снижение числа смертей произойдет позднее".

По информации Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, число инфицированных в США составляет 305,8 тыс. Количество летальных исходов в Соединенных Штатах к настоящему моменту достигло 8 291, в том числе 1 905 - в городе Нью-Йорке.

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СШАПандемия коронавируса нового типа
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