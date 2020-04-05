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Пандемия коронавируса нового типа

В Мурманской области разрешили гулять с детьми и расширили список работающих предприятий

Особый режим с ограничениями в регионе будет действовать до 30 апреля

МУРМАНСК, 5 апреля. /ТАСС/. Власти Мурманской области разрешили прогулки с детьми дошкольного и младшего школьного возраста при соблюдении правил безопасности из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, говорится в обновленном постановлении правительства региона. Кроме того, региональные власти расширили список предприятий, которые могут работать в выходные дни.

"Граждане обязаны не покидать места проживания (пребывания) за исключением [определенных] случаев: прогулок одного из родителей (законных представителей) с детьми дошкольного возраста, младшего школьного возраста на придомовой территории с соблюдением дистанции до других граждан не менее 1 метра", - говорится в документе. Также в нем уточняется, что граждане могут покинуть дом по вызову сотрудников правоохранительных органов или прокуратуры.

Кроме того, постановлением правительства расширен список предприятий, которым разрешено работать в выходные дни, это: строительные и судоремонтные организации, компании по добыче и переработке рыбы, нотариальные конторы, клининговые компании, автосервисы, ветклиники, салоны связи, ремонт бытовой техники и СМИ.

Из документа следует, что особый режим с ограничениями в регионе будет действовать с 6 до 30 апреля 2020 года.

По информации оперативного штаба, на 23:00 4 апреля в Мурманской области подтверждено 15 случаев заболевания коронавирусом, один пациент выздоровел и выписан из больницы, 14 человек находятся в больнице (в том числе один несовершеннолетний). За сутки добавилось 11 предварительно положительных результатов теста на коронавирус: пять в Кировске, четыре в Апатитах, один в Мурманске, один в Снежногорске. Общее число предварительно положительных результатов достигло 37 (в том числе двое несовершеннолетних).

Теги
РоссияМурманская областьПандемия коронавируса нового типа
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