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Пандемия коронавируса нового типа

В Японии сообщили о росте числа заражений коронавирусом среди молодых

Министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като отметил, что около половины всех заразившихся в стране - люди в возрасте 40 лет и моложе

ТОКИО, 5 апреля. /ТАСС /. Власти Японии фиксируют рост числа заражений коронавирусом среди молодых людей, во многих из этих случаев крайне сложно отследить пути распространения инфекции. Об этом в воскресенье в ходе дебатов на телеканале NHK заявил министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като.

"В последнее время мы наблюдаем рост числа заражений среди молодых людей. По нашим данным, около половины всех заразившихся в Японии - это люди в возрасте 40 лет и моложе. Во многих из этих случаев нам сложно отследить пути заражения, а также найти всех, с кем мог контактировать заразившийся. Кроме того, мы отмечаем, что вирус стал быстро распространяться в крупных городах", - отметил он.

Дебаты с участием политиков и экспертов NHK проводит утром каждое воскресенье. Обычно гости сидят в студии за небольшим овальным столом. Впервые его заменили на более широкий, чтобы расстояние между участниками беседы было не менее 2 метров.

Несмотря на растущее число инфицированных в Японии, власти считают, что в стране пока не сложилась столь опасная обстановка, которая требовала бы введения режима чрезвычайной ситуации. Токийская администрация, которая столкнулась с резким ростом количества пациентов с коронавирусом, придерживается такой же позиции. Тем не менее губернатор столичной префектуры Юрико Коикэ вторые выходные подряд обращается к жителям с просьбой не покидать дома. В субботу и воскресенье в городе закрыты крупные торговые центры, музеи, кинотеатры, отменены все развлекательные мероприятия.

В Японии к настоящему времени выявлено около 4,2 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, включая пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess. Свыше 90 человек умерли, около 70 находятся в тяжелом состоянии.

Теги
ЯпонияПандемия коронавируса нового типа
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