В Приморье около 24 тыс. человек остались без электроэнергии

ТАСС, 5 апреля. Около 24 тыс. жителей Приморского края и 61 социально значимый объект остались без электричества из-за сильного ветра и метели. Об этом сообщается на сайте Минэнерго РФ.

Приморские спасатели в субботу объявили на 5 апреля штормовое предупреждение в связи с приближающимся циклоном. Из-за сильного ветра и снегопада в субботу вечером без электричества остались 18,3 тыс. человек в 22 населенных пунктах.

"Без электроснабжения остаются часть бытовых потребителей в 34 населенных пунктах Черниговского, Ханкайского и Спасского районов (около 23,7 тыс. человек), социально значимые объекты - 61", - говорится в сообщении.

Над восстановлением подачи энергии работают 20 аварийных бригад и 19 единиц техники.

По информации синоптиков, в настоящее время в Приморском крае местами идет мокрый снег и наблюдается штормовой ветер. Температура воздуха - плюс 3 градуса.