ЕАО развернет почти 60 коек с подачей кислорода для больных с коронавирусом

ТАСС, 5 апреля. Власти Еврейской автономной области (ЕАО) развернут 56 коек с подачей кислорода в инфекционной больнице в Биробиджане, где проходят лечение заразившиеся коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило в воскресенье управление по внутренней политике областного правительства.

"По поручению главы региона Ростислава Гольдштейна в инфекционной больнице увеличивают количество кислородных точек. Всего необходимо в кратчайший срок подвести кислород к 50 койкам. С учетом шести, уже имеющих подводку кислорода, количество точек подключения увеличится до 56, что составляет 70% от общего коечного фонда учреждения", - говорится в распространенном релизе.

Сейчас в госпитале на базе областной инфекционной больницы в Биробиджане находятся семь пациентов. Подчеркивается, что учреждение должно быть готово в обострению ситуации с распространением вируса. "Опыт больниц Москвы, да и всего мира, показывает: при лечении пациента с коронавирусной инфекцией факт бесперебойной подачи кислорода к больничной койке может стать решающим в борьбе за выздоровление человека", - говорится в сообщении.

Ранее со ссылкой на и.о. заместителя председателя правительства ЕАО Валерия Жукова сообщалось, что инфекционная больница полностью перепрофилируется под лечение и наблюдение больных с новой коронавирусной инфекцией. Пациенты с иными инфекциями будут направляться в другие учреждения. Также сообщалось, что в регионе имеется порядка 85 аппаратов искусственной вентиляции легких, что, по данным правительства области, полностью закрывает потребность.

В ЕАО подтверждены три случая заражения коронавирусной инфекцией у жителей села Амурзет Октябрьского района. Заболевшие - это семья с ребенком. В воскресенье областное правительство сообщило, что еще у четырех человек с симптомами болезни взяты пробы. Для нераспространения коронавирусной инфекции в Биробиджане изолировали подъезд одной из пятиэтажек, где проживает девушка, у которой предварительно подтвердили заболевание. "Комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий подразумевает самоизоляцию всех контактных граждан и их наблюдение по месту жительства", - приводятся в сообщении правительства слова Жукова.