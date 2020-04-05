Эксперт: коронавирус на последней стадии поражает все органы

РИМ, 5 апреля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Коронавирус поражает не только легкие, но и другие органы, распространяясь на микроциркулярном уровне на поздней стадии заболевания, однако эти ухудшения можно предупредить при своевременной и углубленной диагностике. Об этом в интервью корреспонденту ТАСС рассказал заведующий отделением инфекционных заболеваний римской больницы Умберто I, профессор университета "Сапиенца" Клаудио Мастроянни.

"Мы говорим в основном о вызываемой коронавирусом пневмонии, но анализы, в том числе взятые у умерших пациентов, указывают, что в итоге вирус затрагивает все органы, потому что на микроциркулярном уровне вызывает целый ряд воспалительных процессов и захватывает все органы, больше всего поражая легкие. Но и другие органы поражаются почти на капиллярном уровне по микроциркулярному руслу. И этот аспект нужно изучать", - сказал специалист.

В его отделении, полностью переоснащенном для приема пациентов с коронавирусом, на данный момент проходят лечение 180 человек, из которых 27 интубированы. Всего через руки Мастроянни прошли 280 пациентов, из которых 32 умерли, и он отмечает много странностей этого вируса, а также не склонен полагать, что у кого-то изначально может быть иммунитет к нему. "Есть семьи, в которых есть зараженные, но не все члены заразились. Все это еще предстоит изучить специалистам. Например, еще одна странность в том, что пока, похоже, женщины меньше подвержены заражению. Потом мы пока не выявили ни одного заражения среди людей с ВИЧ", - рассказал профессор.

Среди факторов риска Мастроянни назвал ожирение и диабет, причем вне зависимости от возраста. Высокий показатель смертности может объясняться, по его мнению, двумя факторами. Один из них - демографическая старость населения. "Вторая причина, вероятно, в том, что реальное число заразившихся гораздо выше официальных данных. Есть мнение, что на каждый выявленный случай заражения приходится 6-10 невыявленных случаев. И если учитывать этот аспект, то уровень смертности значительно снизился бы", - сказал профессор. Он подтвердил, что большинство смертельных случаев фиксируется среди людей старшего поколения с такими патологиями, как сердечно-сосудистые и раковые заболевания, диабет, ожирение. "Непросто установить, наступила смерть от COVID-19 или от других болезней на фоне коронавируса", - добавил специалист.

Рецепт снижения смертности

"Помимо тестов, крайне важно проводить томографическое исследование легких, потому что, кроме клинических анализов крови и показателей содержания кислорода в крови, именно снимок легких может помочь понять истинное состояние пациента и серьезность заболевания", - сказал профессор. "В Италии мы видим тот же феномен, что наблюдали в Китае: томография выявляет поражение легких, тогда как мазок глотки может давать отрицательный результат. Мы выявляем вирус в легких при помощи бронхоскопии. В таких случаях требуется более углубленное медицинское исследование и диагностирование", - отметил врач. По его опыту, тесты надежны на 70-80%.

Он также констатировал, что далеко не все умирающие находятся в больницах. "Эта болезнь двухфазная. На протяжении 7-10 дней симптомы могут быть легкими: небольшое повышение температуры, легкий кашель, и неожиданно наступает ухудшение. Очень важно на первом этапе выявить тех, кого следует госпитализировать и взять под контроль. Потому что мы получаем пациентов уже в тяжелом состоянии, но если бы была возможность наблюдать их с самого начала, очевидно, что мы смогли бы избежать экстренных госпитализаций, когда пациент находится в ситуации достаточно безнадежной. Мы сейчас, имея свободные места, стараемся положить всех, и у них динамика достаточно положительная. Те, кто в итоге умирает, часто прибывают к нам поздно", - рассказал профессор.

Мастроянни пояснил, что в его клинике делят пациентов на самых тяжелых, которых сразу интубируют, и менее тяжелых, которые нуждаются в интенсивной терапии и попадают в отделение инфекционных заболеваний, где им делается неинвазивная искусственная вентиляция легких, и это те пациенты, чье состояние может улучшиться или ухудшиться. И есть те, которым достаточно кислородного обогащения. "Важно в этот момент, чтобы в каждой больнице было достаточно мест в реанимации. В начале (при большом потоке тяжелых пациентов) были сложности, мест в интенсивной терапии не хватало, сейчас (после значительной реогранизации) каждый госпиталь должен предусматривать 10-20% мест под реанимационные процедуры, и к этому нужно готовиться заранее. Я работаю в Лацио [столичная область, где общее число инфицированных чуть больше 3 тыс., из которых умерли 212 человек], и нам удается контролировать ситуацию, потому что у нас не было такого потока, как в Ломбардии, и было время подготовиться", - указал врач.

Он отметил, что отделения инфекционных заболеваний есть в больницах на всей территории Италии, во всех городах и провинциях. "Но мы должны были организовать реанимационные места внутри наших отделений, снабдив их необходимым оборудованием, а также в кратчайшие сроки переориентировать медицинский персонал на оказание реанимационной помощи определенного типа", - сказал собеседник агентства.

Профессор подчеркнул, что по отдельным каналам продолжается прием прочих пациентов, но перед госпитализацией проводится скрининг и у них берут анализы на коронавирус, чтобы не допустить распространения инфекции в больницах, в том числе среди медперсонала.

Мастроянни полагает, что пик будет преодолен на следующей неделе, а к концу месяца начнет сокращаться число заражений новым коронавирусом. "Мы уже достигли пологой эпидемиологической параболы, и это позитивные результаты предпринятых ограничительных мер. Но понадобится время, чтобы выйти из эпидемии. Для этого необходимо выявить все случаи, не допускать образования новых локальных вспышек", - сказал профессор. При этом специалист полагает, что обследовать всех невозможно, а брать анализы нужно у тех, у кого наблюдается хотя бы один подозрительный симптом.

Чем лечат и помогут ли антитела?

Мастроянни отметил, что все терапии носят экспериментальный характер. "Сначала мы использовали препараты против ВИЧ, сейчас мы применяем противомалярийные лекарства, а также лекарства против ревматоидного артрита. Эта терапия показывает неплохие результаты. В терапевтическом плане мы занимаемся исследованиями факторов иммунной системы, которые способствуют развитию заболевания. Это позволяет нам выявить людей в группе риска, у которых заболевание может пойти по тяжелому пути. Мы стремимся выделить биологические маркеры, которые могут указать на уязвимость организма того или иного человека", - пояснил врач.

"Одновременно, - продолжил он, - мы занимаемся разработкой серологических исследований крови, которые могут указывать на развитие антител. На нынешнем этапе наших знаний, основанных в том числе на данных Китая о лечении больных плазмой крови вылечившихся, мы можем сказать, что организмы, выработавшие антитела, почти наверняка приобрели иммунитет".

Профессор абсолютно уверен в естественном происхождении вируса. "Эти вирусы известны. Мы не знаем, что или какое животное стало передаточным звеном, что позволило передавать вирус от летучих мышей человеку", - указал эксперт.

"Все эпидемии рано или поздно проходят. Но эта нас многому научит. Это касается и повседневной жизни, в которой придется соблюдать определенные предосторожности, и правил гигиены и безопасности в больницах, где достаточно распространены разного рода инфекции. Это изменит модель поведения", - заключил Мастроянни.