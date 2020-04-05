{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Эксперт: коронавирус на последней стадии поражает все органы

В то же время, как сообщил заведующий отделением инфекционных заболеваний римской больницы Клаудио Мастроянни, ухудшения можно предупредить

РИМ, 5 апреля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Коронавирус поражает не только легкие, но и другие органы, распространяясь на микроциркулярном уровне на поздней стадии заболевания, однако эти ухудшения можно предупредить при своевременной и углубленной диагностике. Об этом в интервью корреспонденту ТАСС рассказал заведующий отделением инфекционных заболеваний римской больницы Умберто I, профессор университета "Сапиенца" Клаудио Мастроянни.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Мы говорим в основном о вызываемой коронавирусом пневмонии, но анализы, в том числе взятые у умерших пациентов, указывают, что в итоге вирус затрагивает все органы, потому что на микроциркулярном уровне вызывает целый ряд воспалительных процессов и захватывает все органы, больше всего поражая легкие. Но и другие органы поражаются почти на капиллярном уровне по микроциркулярному руслу. И этот аспект нужно изучать", - сказал специалист.

В его отделении, полностью переоснащенном для приема пациентов с коронавирусом, на данный момент проходят лечение 180 человек, из которых 27 интубированы. Всего через руки Мастроянни прошли 280 пациентов, из которых 32 умерли, и он отмечает много странностей этого вируса, а также не склонен полагать, что у кого-то изначально может быть иммунитет к нему. "Есть семьи, в которых есть зараженные, но не все члены заразились. Все это еще предстоит изучить специалистам. Например, еще одна странность в том, что пока, похоже, женщины меньше подвержены заражению. Потом мы пока не выявили ни одного заражения среди людей с ВИЧ", - рассказал профессор.

Среди факторов риска Мастроянни назвал ожирение и диабет, причем вне зависимости от возраста. Высокий показатель смертности может объясняться, по его мнению, двумя факторами. Один из них - демографическая старость населения. "Вторая причина, вероятно, в том, что реальное число заразившихся гораздо выше официальных данных. Есть мнение, что на каждый выявленный случай заражения приходится 6-10 невыявленных случаев. И если учитывать этот аспект, то уровень смертности значительно снизился бы", - сказал профессор. Он подтвердил, что большинство смертельных случаев фиксируется среди людей старшего поколения с такими патологиями, как сердечно-сосудистые и раковые заболевания, диабет, ожирение. "Непросто установить, наступила смерть от COVID-19 или от других болезней на фоне коронавируса", - добавил специалист.

Рецепт снижения смертности

"Помимо тестов, крайне важно проводить томографическое исследование легких, потому что, кроме клинических анализов крови и показателей содержания кислорода в крови, именно снимок легких может помочь понять истинное состояние пациента и серьезность заболевания", - сказал профессор. "В Италии мы видим тот же феномен, что наблюдали в Китае: томография выявляет поражение легких, тогда как мазок глотки может давать отрицательный результат. Мы выявляем вирус в легких при помощи бронхоскопии. В таких случаях требуется более углубленное медицинское исследование и диагностирование", - отметил врач. По его опыту, тесты надежны на 70-80%.

Он также констатировал, что далеко не все умирающие находятся в больницах. "Эта болезнь двухфазная. На протяжении 7-10 дней симптомы могут быть легкими: небольшое повышение температуры, легкий кашель, и неожиданно наступает ухудшение. Очень важно на первом этапе выявить тех, кого следует госпитализировать и взять под контроль. Потому что мы получаем пациентов уже в тяжелом состоянии, но если бы была возможность наблюдать их с самого начала, очевидно, что мы смогли бы избежать экстренных госпитализаций, когда пациент находится в ситуации достаточно безнадежной. Мы сейчас, имея свободные места, стараемся положить всех, и у них динамика достаточно положительная. Те, кто в итоге умирает, часто прибывают к нам поздно", - рассказал профессор.

Мастроянни пояснил, что в его клинике делят пациентов на самых тяжелых, которых сразу интубируют, и менее тяжелых, которые нуждаются в интенсивной терапии и попадают в отделение инфекционных заболеваний, где им делается неинвазивная искусственная вентиляция легких, и это те пациенты, чье состояние может улучшиться или ухудшиться. И есть те, которым достаточно кислородного обогащения. "Важно в этот момент, чтобы в каждой больнице было достаточно мест в реанимации. В начале (при большом потоке тяжелых пациентов) были сложности, мест в интенсивной терапии не хватало, сейчас (после значительной реогранизации) каждый госпиталь должен предусматривать 10-20% мест под реанимационные процедуры, и к этому нужно готовиться заранее. Я работаю в Лацио [столичная область, где общее число инфицированных чуть больше 3 тыс., из которых умерли 212 человек], и нам удается контролировать ситуацию, потому что у нас не было такого потока, как в Ломбардии, и было время подготовиться", - указал врач.

Он отметил, что отделения инфекционных заболеваний есть в больницах на всей территории Италии, во всех городах и провинциях. "Но мы должны были организовать реанимационные места внутри наших отделений, снабдив их необходимым оборудованием, а также в кратчайшие сроки переориентировать медицинский персонал на оказание реанимационной помощи определенного типа", - сказал собеседник агентства.

Профессор подчеркнул, что по отдельным каналам продолжается прием прочих пациентов, но перед госпитализацией проводится скрининг и у них берут анализы на коронавирус, чтобы не допустить распространения инфекции в больницах, в том числе среди медперсонала.

Мастроянни полагает, что пик будет преодолен на следующей неделе, а к концу месяца начнет сокращаться число заражений новым коронавирусом. "Мы уже достигли пологой эпидемиологической параболы, и это позитивные результаты предпринятых ограничительных мер. Но понадобится время, чтобы выйти из эпидемии. Для этого необходимо выявить все случаи, не допускать образования новых локальных вспышек", - сказал профессор. При этом специалист полагает, что обследовать всех невозможно, а брать анализы нужно у тех, у кого наблюдается хотя бы один подозрительный симптом.

Чем лечат и помогут ли антитела?

Мастроянни отметил, что все терапии носят экспериментальный характер. "Сначала мы использовали препараты против ВИЧ, сейчас мы применяем противомалярийные лекарства, а также лекарства против ревматоидного артрита. Эта терапия показывает неплохие результаты. В терапевтическом плане мы занимаемся исследованиями факторов иммунной системы, которые способствуют развитию заболевания. Это позволяет нам выявить людей в группе риска, у которых заболевание может пойти по тяжелому пути. Мы стремимся выделить биологические маркеры, которые могут указать на уязвимость организма того или иного человека", - пояснил врач.

"Одновременно, - продолжил он, - мы занимаемся разработкой серологических исследований крови, которые могут указывать на развитие антител. На нынешнем этапе наших знаний, основанных в том числе на данных Китая о лечении больных плазмой крови вылечившихся, мы можем сказать, что организмы, выработавшие антитела, почти наверняка приобрели иммунитет".

Профессор абсолютно уверен в естественном происхождении вируса. "Эти вирусы известны. Мы не знаем, что или какое животное стало передаточным звеном, что позволило передавать вирус от летучих мышей человеку", - указал эксперт.

"Все эпидемии рано или поздно проходят. Но эта нас многому научит. Это касается и повседневной жизни, в которой придется соблюдать определенные предосторожности, и правил гигиены и безопасности в больницах, где достаточно распространены разного рода инфекции. Это изменит модель поведения", - заключил Мастроянни.

Теги
ИталияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В Москве за сутки выявили 536 новых случаев заражения коронавирусом
Всего в столице подтвердили коронавирусную инфекцию у 3893 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС