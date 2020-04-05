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Путин поздравил геологов с праздником

Президент подчеркнул их вклад в развитие экономики страны

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов геологической отрасли страны с профессиональным праздником - Днем геолога. Текст поздравления распространила в воскресенье пресс-служба Кремля.

"Этот замечательный праздник отмечают представители важной, ответственной и очень непростой профессии, требующей от человека особых личных качеств, выдержки, искренней любви к своему делу. Мы по праву гордимся выдающимися достижениями многих поколений ваших предшественников, которые внесли значимый вклад в укрепление промышленного, энергетического потенциала страны, в развитие отечественной экономики", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность, что "бережное отношение к трудовым традициям ветеранов отрасли, компетентность, широкое внедрение современных энергосберегающих и экологических технологий - будут и впредь помогать в решении поставленных задач".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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