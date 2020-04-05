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Пандемия коронавируса нового типа

Число заболевших в Ленобласти с выявленным коронавирусом увеличилось до 57

За прошедшие сутки в регионе подтвердили 10 новых случаев заражения коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Число заболевших с выявленной коронавирусной инфекцией в Ленинградской области выросло до 57 человек, за последние сутки в регионе выявлены 10 новых случаев. Об этом сообщили в воскресенье в региональном оперативном штабе.

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"Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 10 новых случаях заболевания коронавирусом. Тесты показали положительный результат у жителей следующих населенных пунктов: Мурино (Всеволожский район), Осельки (Всеволожский район), Кировск, Лодейное Поле, Низино, Петергоф-сити (Ломоносовский район), Низино, СНТ "Возрождение" (Ломоносовский район), Гончарово (Выборгский район)", - сказано в сообщении штаба.

Согласно статистическим данным регионального штаба на 5 апреля, случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 12 из 18 районов Ленинградской области.

К 5 апреля общее число заболевших в регионе с подтвержденной коронавирусной инфекцией составило 57, из них двое выздоровели. Случаев смерти от инфекции не зарегистрировано.

Теги
РоссияЛенинградская областьПандемия коронавируса нового типа
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