{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

На Кубани число вылеченных от коронавируса пациентов увеличилось до девяти

Новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки в регионе не выявили

КРАСНОДАР, 5 апреля. /ТАСС/. Количество пациентов, вылеченных от коронавируса в Краснодарском крае, увеличилось на пять, с четырех человек до девяти. Об этом журналистам сообщили в региональном оперштабе в воскресенье.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"На сегодня девять пациентов выписаны с выздоровлением", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за последние сутки новых случаев заражения COVID-19 в Краснодарском крае не подтверждено. Всего в регионе проведено 14 769 лабораторных исследований. Из них подтверждено 39 случаев. Пять пациентов находятся в тяжелом состоянии.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 4 731 случай заражения, выздоровели 333 человека, умерли 43 пациента. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияКраснодарский крайПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Депутат Мосгордумы сообщил, что у него подтвердился анализ на коронавирус
Евгений Ступин также уточнил, что он ждет врача и чувствует себя хорошо
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС