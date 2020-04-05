На Кубани число вылеченных от коронавируса пациентов увеличилось до девяти

КРАСНОДАР, 5 апреля. /ТАСС/. Количество пациентов, вылеченных от коронавируса в Краснодарском крае, увеличилось на пять, с четырех человек до девяти. Об этом журналистам сообщили в региональном оперштабе в воскресенье.

"На сегодня девять пациентов выписаны с выздоровлением", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за последние сутки новых случаев заражения COVID-19 в Краснодарском крае не подтверждено. Всего в регионе проведено 14 769 лабораторных исследований. Из них подтверждено 39 случаев. Пять пациентов находятся в тяжелом состоянии.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 4 731 случай заражения, выздоровели 333 человека, умерли 43 пациента. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.