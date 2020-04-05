В Крыму экипаж яхты, прибывшей из Греции, поместят в обсерватор

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апреля. /ТАСС/. Экипаж яхты "Варвара", прибывшей из Греции и находящейся на стоянке в порту Феодосии, будет помещен в обсерватор. Об этом сообщила в воскресенье руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская.

"В Феодосии у нас на причале стоит яхта "Варвара", для которой на этой неделе была открыта граница в Ялте. Лица должны находится под медицинским наблюдением. Яхта находилась на стоянке в Греции. По протоколу сегодня, они должны быть под медицинским наблюдением в условиях обсерватора. Все бригады там работают, завтра можно будет сказать подробно, как эта ситуация разрешилась", - сообщила она на заседании оперативного штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, который транслируется в режиме онлайн.

По ее словам, члены экипажа и капитан на берег не сходят, они находятся на яхте.

В Республике Крым под медицинским наблюдением находится 2 974 человек, из них на самоизоляции - 2 886 человека в стационарах - 66 человек, в обсерваторах - 22 человека. В регионе 20 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, выписано из больниц два человека. Состояние заразившихся удовлетворительное. Первый заразившийся в Крыму был выявлен 21 марта, это житель Евпатории, вернувшийся из Франции через территорию Украины.