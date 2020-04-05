СМИ: в Иране выздоровели пациенты с коронавирусом возрастом 100 и 106 лет

ТЕГЕРАН, 5 апреля. /ТАСС/. Два пациента возрастом 100 и 106 лет были выписаны из больницы после госпитализации в связи с заболеванием, вызванным коронавирусом. Об этом сообщило в воскресенье агентство IRNA .

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Отмечается, что оба случая произошли в больницах города Кум, расположенного в центральном районе страны.

Агентство также сообщает, что во вторник на северо-востоке Ирана в городе Мешхед от заболевания, вызванного коронавирусом, вылечился пациент возрастом 98 лет.

Минздрав Ирана проинформировал 19 февраля о первых в стране случаях инфицирования. Заболевшие были выявлены в городе Кум. Согласно последним данным, число заразившихся в данный момент составляет 58 226, зарегистрировано по меньшей мере 3 603 летальных исхода.