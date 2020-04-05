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Пандемия коронавируса нового типа

Глава СПЧ считает любые решения о закрытии границ субъектов РФ неуместными

Валерий Фадеев заявил, что подобные решения должны приниматься на федеральном уровне

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в связи с наделением регионов полномочиями в принятии собственных мер из-за коронавируса считает, что любые решения о закрытии границ субъектов РФ "будут неуместными".

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"Многие граждане из других регионов, которые работали в столице, сейчас возвращаются из Москвы домой. И что же, их не пускать, что ли? Это неправильно, просто категорически. И вообще идея закрыть границы регионов - это такой жесткий карантин. И подобные решения, безусловно, должны приниматься на федеральном уровне. Такая региональная вольница, по-моему, не уместна", - сказал он в интервью газете "Комсомольская правда".

Кроме того, Фадеев сообщил о своем отношении к системе слежения за передвижением граждан, вводимой для контроля за соблюдением режима самоизоляции. "Я очень настороженно отношусь, например, к идее тотальной слежки с помощью видеокамер, банковских карточек, расчетов в магазинах, геолокации мобильных телефонов <...> Здесь есть, конечно, потенциальные риски. Потому что одно дело, когда этим занимаются спецслужбы, пытаясь вычислить террориста. Другое - когда чиновники, бюрократы устанавливают контроль над законопослушными гражданами. Плюс еще настораживает тот факт, что информация утекает сплошь и рядом и продаются базы данных банков, телефонных сетей и чего угодно. Так что вот это все, с точки зрения прав человека, вызывает некоторое напряжение", - сказал он.

По его мнению, в дальнейшем надо будет "очень тщательно" следить, чтобы эти системы не использовались чиновниками для других целей.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,1 млн человек, зафиксировано свыше 60 тыс. смертельных исходов. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 389 случаев заражения, выздоровели 355 человека, умерли 45. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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