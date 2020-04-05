Архангельские власти в период пандемии разрешили торговлю запчастями, газетами и семенами

ТАСС, 5 апреля. Власти Архангельской области расширили список товаров первой необходимости, которыми можно торговать на территории региона. В их числе: автозапчасти, печатная продукция СМИ, а также семена, саженцы, садовый инвентарь, очки и линзы, говорится в воскресенье в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Архангельской области.

"Александр Цыбульский (врио главы региона] подписал указы, уточняющие ограничительные меры в связи с ситуацией по коронавирусу. Снято ограничение на объекты торговли, осуществляющие продажу товаров, дополнительно вошедших в категорию первой необходимости. В перечень товаров первой необходимости дополнительно включены автозапчасти, печатная продукция СМИ, семена и саженцы, сельскохозяйственные растения, предметы садово-огородные и инвентарь, очки, линзы, табачные изделия, санитарно-технические изделия, электротехническое оборудование", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Кроме того, согласно указам главы региона, до 30 апреля приостановлена деятельность объектов общественного питания и розничной торговли, в том числе сферы услуг. При этом с 6 апреля школы должны перейти на дистанционный формат работы. "Дополнительно приостанавливается деятельность букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема ставок, ломбардов, микрофинансовых организаций. Такое решение принято с целью уберечь граждан от необдуманных поступков в непростых экономических условиях. Исключение составляют только областные и муниципальные микрофинансовые организации, в полномочия которых входит оказание поддержки малому и среднему бизнесу", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, указы главы региона также расширили список исключений, по которым граждане могут покидать свои дома. Теперь разрешается выйти из дома, чтобы посетить любой продуктовый магазин при условии, что граждане будут добираться до него на личном автомобиле. Разрешено также выезжать на дачи в загородные дома. В списке исключений и набор воды в колонках или колодцах, колка дров, участие в погребении близких родственников, а также обращения в органы ЗАГС.

"При нахождении вне места проживания необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Утвержден образец справки, которую необходимо иметь при себе сотрудникам предприятий, не приостанавливающих свою деятельность. Документ обязаны выдавать работодатели, он будет подтверждать необходимость следования к месту работы и обратно, а также передвижения по территории области. Справка будет действительна только при предъявлении документа, удостоверяющего личность", - отмечается в сообщении.

По данным регионального оперативного штаба, в области восемь официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом, трое пациентов выписаны, под наблюдением находятся 1 тыс. 780 человек. В России на 5 апреля зафиксированы 5 тыс. 389 случаев заражения коронавирусом, 355 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3 тыс. 893). По данным федерального оперативного штаба на 13:00 мск, умерли 45 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.