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Пандемия коронавируса нового типа

В Эфиопии умер первый пациент с коронавирусом

60-летнюю женщину госпитализировали пять дней назад

ПРЕТОРИЯ, 5 апреля. /ТАСС/. Власти Эфиопии объявили в воскресенье о смерти первого пациента из-за коронавируса нового типа. Об этом сообщило Эфиопское информационное агентство (ENA).

"Мы получили печальную новость о смерти первого пациента с положительным тестом на коронавирус", - цитирует агентство заявление руководителя Минздрава Лию Тадесса. По ее словам, 5 апреля в отделении интенсивной терапии больницы Йека Котебе в столице страны Аддис-Абебе скончалась 60-летняя женщина, которая была госпитализирована пять дней назад.

Министерство здравоохранения также объявило о пяти новых случаях заболевания коронавирусом нового типа, общее число зараженных достигло 43 человек.

На текущий день в Африке количество заболевших новым коронавирусом составляет 8536 человек, 361 скончался, выздоровели 760 пациентов.

Теги
ЭфиопияПандемия коронавируса нового типа
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