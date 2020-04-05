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Пандемия коронавируса нового типа

В Иордании сообщили, что границы страны будут закрыты до конца поста в месяц рамадан

В 2020 году он приходится на 23 апреля - 22 мая

ТАСС, 5 апреля. /ТАСС/. Иордания сохранит закрытыми свои сухопутные, воздушные и морские границы вплоть до конца мусульманского поста в месяц рамадан по лунному календарю, который приходится в этом году на 23 апреля - 22 мая. Об этом, как передало в воскресенье агентство WAFA, сообщил в Аммане министр здравоохранения Хашимитского Королевства Саад Джабер.

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"Несмотря на то, что ситуация в целом остается под контролем, иорданские границы и аэропорты будут закрытыми до истечения рамадана и может быть даже после его окончания", - заявил министр, отметив, что такой шаг соответствует чрезвычайным мерам по предотвращению распространения коронавируса.

По его словам, 90% подданных соблюдают введенный комендантский час, что позволило локализовать распространение коронавируса. "Под угрозу ставят свои семьи те, кто нарушают обязательный режим самоизоляции", - подчеркнул глава Минздрава.

По его данным, число инфицированных в королевстве выросло за сутки на 13 человек и достигло 323. Пять пациентов, заразившихся коронавирусом, умерли в больницах и еще 16 выписались после прохождения необходимого лечения.

Ограничение на перемещения подданных в населенных пунктах действует в Иордании с 21 марта, въезды в Амман блокированы войсками, изолированы также друг от друга провинциальные центры. Прекращена до особого распоряжения работа госучреждений, предприятий и общественного транспорта, приостановлено издание газет и журналов, закрыты школы, вузы, мечети, торговые центры, кинозалы и спортклубы. Исключение сделано только для продуктовых магазинов и аптек, откуда организована доставка на дом хлеба, воды, базовых продуктов и лекарств.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 1,1 млн человек, зафиксировано свыше 60 тыс. смертельных исходов.

 

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ИорданияПандемия коронавируса нового типа
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