Тесты на коронавирус воспитанников суворовского училища в Перми отрицательные

ТАСС, 5 апреля. Тесты на коронавирус, взятые у кадетов и сотрудников суворовского училища в Перми, где одного из воспитателей госпитализировали с подозрением на заражение, показали отрицательный результат. Всего проверено 128 человек, сообщили в воскресенье власти региона в официальном Telegram-канале, посвященном борьбе с коронавирусом в Пермском крае.

В пятницу пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) сообщила, что экспресс-тест на коронавирус у одного из воспитателей Пермского суворовского училища дал положительный результат, анализы были направлены в Москву для дальнейших исследований.

"Круг лиц в училище, с которыми контактировал воспитатель с 20 по 27 марта определен и находится под постоянным наблюдением медиков. По результатам проведенного обследования ни у кого из воспитанников и сотрудников училища наличие вируса не обнаружено. Все 128 тестов показали отрицательный результат", - говорится в сообщении властей.

В пресс-службе ЦВО сообщили, что общение учителей с воспитанниками организовано в режиме удаленного доступа, с использованием возможностей электронной системы "LMS-школа". "Осуществляется ежедневный мониторинг состояния здоровья воспитанников училища. Организовано взаимодействие с родителями воспитанников с разъяснением проводимых мероприятий. Благодаря предпринимаемым санитарно-эпидемиологическим мерам на сегодняшний день случаев заражения новой коронавирусной инфекцией не выявлено", - подчеркнули в округе.

Воспитатель с 27 марта находился в самоизоляции, не посещал училище и не имел контактов с коллегами и воспитанниками. Сейчас он изолирован в медучреждение.

В Пермском крае 21 подтвержденный случай заболевания коронавирусной инфекцией, 16 пациентов проходят лечение, три человека выписаны, двое умерли.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,1 млн человек, зафиксировано свыше 60 тыс. смертельных исходов. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 тыс. 389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.