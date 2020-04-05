Пентагон будет рекомендовать военнослужащим США носить маски для защиты от коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 5 апреля. /ТАСС/. Министерство обороны США уже готовит новые рекомендации о необходимости для американских военнослужащих носить маски в целях защиты от заражения новым коронавирусом. Об этом шеф Пентагона Марк Эспер сообщил в воскресенье в эфире телекомпании ABC .

Эсперу задали вопрос, собирается ли Минобороны США прислушаться к мнению федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ), которые в конце рабочей недели рекомендовали американцам защищать лицо тканевыми немедицинскими масками. "Соответствующее распоряжение последует позднее сегодня", - ответил министр обороны США. "Мы перейдем теперь к тому, чтобы прикрывать лицо", - добавил он.

По данным телекомпании, у более 1,2 тыс. американских военнослужащих и гражданских контрактников выявлен коронавирус. "Мы стремимся сделать все возможное для защиты наших войск при параллельном обеспечении способности выполнять задачи, касающиеся национальной безопасности [США]. Чтобы делать это, военнослужащие не могут постоянно соблюдать безопасную дистанцию друг от друга, находясь на боевой подлодке, в бомбардировщике или танке. Нам придется принимать иные меры [предохранения от заражения]", - отметил Эспер.

Президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу на брифинге в Белом доме, что ЦКПЗ скорректировали прежнюю позицию и теперь рекомендуют населению прикрывать лицо для защиты от нового коронавируса. Трамп подчеркнул, что совет носит исключительно рекомендательный, а не обязательный характер. Президент дал понять, что сам не станет носить маску.

США вышли на первое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 312,2 тыс. случаев заражения коронавирусом. 8 503 инфицированных умерли, выздоровел 15 021 человек. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,1 млн человек, зафиксировано свыше 60 тыс. смертельных исходов.