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Пандемия коронавируса нового типа

Число зараженных коронавирусной инфекцией в Марий Эл выросло на девять

Таким образом, в регионе зафиксировано 13 случаев заражения новой вирусной инфекцией

ТАСС, 5 апреля. Заражение коронавирусной инфекцией подтвердилось еще у девяти жителей Марий Эл, все они контактировали с ранее заболевшими людьми. Число инфицированных в регионе достигло 13, сообщили журналистам в воскресенье в организационно-аналитическом управлении главы республики.

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"Все девять человек - это лица, которые были в контакте с первыми заболевшими. В начале прошлой недели у них были взяты анализы и отправлены на проверку в Москву. Сегодня положительные результаты официально подтверждены в референс-центре Противочумного центра Роспотребнадзора Российской Федерации. Врачи проинформировали меня, что болезнь у всех протекает в легкой форме. Состояние пациентов стабильное", - приводятся в сообщении слова главы республики Александра Евстифеева.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,1 млн человек, зафиксировано свыше 60 тыс. смертельных исходов. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияМарий ЭлПандемия коронавируса нового типа
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