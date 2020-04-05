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Пандемия коронавируса нового типа

В Армении разработали приложение для тестирования на коронавирус

С пользователями, оказавшимися в группе риска, выходят на связь эпидемиологи, которые решают, нужно ли тестируемому наблюдение медиков или нет

ЕРЕВАН, 5 апреля. /ТАСС/. Армянские программисты разработали мобильное приложение Covid-19 Armenia, с помощью которого будет проводится медицинское тестирование на предмет заражения коронавирусом. Презентацию в воскресенье на своей странице в Facebook провел комендант вице-премьер республики Тигран Авинян.

"Приложение создано исключительно силами отечественных программистов. Самое важное - это возможность медицинского тестирования пользователей. Анализируя ответы, программа может оценить состояние здоровья и в случае необходимости даст совет, что следует предпринять", - рассказал Авинян. С пользователями, оказавшимися в группе риска, выйдут на связь эпидемиологи, которые примут решение, необходимо ли тестируемому наблюдение медиков.

"Отвечать надо точно, чтобы врачи связывались и тратили свое время на тех людей, которым действительно необходима помощь", - отметил комендант.

Тестирование занимает около семи-восьми минут. Необходимо ответить на 13 вопросов связанных с текущим состоянием здоровья. Особое внимание уделяется сердечно-сосудистым и иммунным заболеваниям. Необходимо также ответить, страдаете ли вы диабетом, проходите в данный момент сеансы химиотерапии или облучения, а также делали ли вам трансплантацию. Последний вопрос теста: "Общались ли вы с лицами, у которых был диагностирован коронавирус".

Если вы не попадаете в группу риска, вам дается совет быть максимально внимательными, так как в любом случае есть вероятность заражения. В случае изменения самочувствия предлагается вновь пройти тестирование.

С помощью приложения можно узнать о последних новостях и действиях правительства в борьбе с коронавирусом, ознакомиться с текущей статистикой. Здесь же будут выложены медицинские советы для профилактики инфицирования, анкета для передвижения во время режима чрезвычайного положения, объявления и т. д.

На данный момент в Армении инфицировано 822 человека, семь человек умерли.

Теги
АрменияПандемия коронавируса нового типа
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