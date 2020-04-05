{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Коми поставят дополнительные тесты и медоборудование для борьбы с коронавирусом

В республике планируется закупить 144 аппарата искусственной вентиляцией легких, два томографа и увеличить число коек для больных инфекцией до 300

СЫКТЫВКАР, 5 апреля. Власти Республики Коми максимально расширят тестирование на коронавирус, увеличат поставки медоборудования, закупят 144 аппарата искусственной вентиляцией легких, два томографа и увеличат число коек для больных инфекцией до 300. Об этом сообщил в воскресенье в своем видеообращении к жителям региона врио главы республики Владимир Уйба, размещенном на всех официальных ресурсах региона в том числе "Вконтакте" и YouTube-канале пресс-службы главы региона.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Основные задачи сейчас - максимально расширить возможность тестирования. Это самое важное на сегодня, потому что даст ответ нам, специалистам, управленцам, какие оперативные меры нужно предпринимать, чтобы снизить распространенность коронавирусной инфекции. Для этого нами и мной лично предприняты очень серьезные мероприятия по снабжению и быстрейшей доставке в республику тестов и оборудования, аппаратуры, которые позволят идентифицировать здорового человека от заболевшего. Такие поставки начнутся уже с завтрашнего дня. Думаю, что к середине следующей недели мы переломим ситуацию и все, кого будем считать необходимым протестировать, в первую очередь, группы риска, такое тестирование пройдут", - сказал Уйба, пообещав выходить в такие эфиры ежедневно.

Вторая задача, по его словам, - создать полномасштабную сеть медицинских перепрофилированных коек, которые будут предназначены для больных с выявленной коронавирусной инфекцией. "На сегодня мы готовы открыть практически 300 коек [на 1 апреля в Коми сообщалось о запуске госпиталя на 95 коек]. Безусловно, они должны быть укомплектованы оборудованием. В первую очередь кислородом и аппаратами ИВЛ. Нам одновременно нужно более чем 144 аппаратов ИВЛ. Сегодня в стране и в мире все пытаются это оборудование приобрести, потому что в таком масштабе его не было ни у кого, ни у одной самой развитой страны/ Я включил все свои ресурсы, все возможности и государственного регулирования этой проблемы, то есть поставки по государственным каналам через Минпромторг, и возможности, которые могут улучшить эту ситуацию. Есть понимание и полная уверенность, что до конца апреля мы эту проблему решим", - сказал врио главы региона.

Дополнительно проработаны вопросы поставки всего вспомогательного оборудования - это хирургические отсосы, мониторы и крупное оборудование. Например, нужно заменить два компьютерных томографа в центральных больницах, которые "на ладан дышат" и могут в любой момент отказать. В ближайшие две недели это оборудование должны привезти и установить, сказал руководитель региона.

Он призвал население неукоснительно выполнять рекомендации, соблюдать режим самоизоляции и карантина, где он введен. "Опасность инфекции в том, что она всего за несколько дней, и от сухого кашля человек уже в тяжелом состоянии с тяжелой двусторонней пневмонией. При этом как доктор, врач и как ваш врио губернатора хочу сказать, что любая болезнь победима, главное, чтобы мы понимали, что нужно делать и для чего это делаем. Такие знания и понимания и у меня, и у моей команды есть", - подытожил Уйба.

О ситуации

На 5 апреля в Коми лабораторно подтверждено 59 случаев заражения [второе место по числе зараженных на 10 тыс. населения после Москвы]. Два пациента скончались, один выздоровел и выписан. Большой очаг инфекции зафиксирован в Эжвинской больнице Сыктывкара, где 55 заболевших, она закрыта на карантин. Следственное управление СК РФ по региону проводит проверку по публикациям в местных СМИ о том, что источником заражения мог стать врач, чьи дети или он сам в феврале побывали за границей.

Глава региона Сергей Гапликов 2 апреля подал в отставку, и президент Росcии Владимир Путин ее принял, назначив врио Владимиру Уйбу, который занимал пост замглавы Минздрава России.

Теги
РоссияКомиПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Атомная электростанция "Фессенхайм" временно отключена от энергосети из-за неисправности
Компания - оператор электростанции EDF сообщила, что это не влияет на безопасность установки и окружающую среду
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС