В Коми поставят дополнительные тесты и медоборудование для борьбы с коронавирусом

СЫКТЫВКАР, 5 апреля. Власти Республики Коми максимально расширят тестирование на коронавирус, увеличат поставки медоборудования, закупят 144 аппарата искусственной вентиляцией легких, два томографа и увеличат число коек для больных инфекцией до 300. Об этом сообщил в воскресенье в своем видеообращении к жителям региона врио главы республики Владимир Уйба, размещенном на всех официальных ресурсах региона в том числе " Вконтакте " и YouTube -канале пресс-службы главы региона.

"Основные задачи сейчас - максимально расширить возможность тестирования. Это самое важное на сегодня, потому что даст ответ нам, специалистам, управленцам, какие оперативные меры нужно предпринимать, чтобы снизить распространенность коронавирусной инфекции. Для этого нами и мной лично предприняты очень серьезные мероприятия по снабжению и быстрейшей доставке в республику тестов и оборудования, аппаратуры, которые позволят идентифицировать здорового человека от заболевшего. Такие поставки начнутся уже с завтрашнего дня. Думаю, что к середине следующей недели мы переломим ситуацию и все, кого будем считать необходимым протестировать, в первую очередь, группы риска, такое тестирование пройдут", - сказал Уйба, пообещав выходить в такие эфиры ежедневно.

Вторая задача, по его словам, - создать полномасштабную сеть медицинских перепрофилированных коек, которые будут предназначены для больных с выявленной коронавирусной инфекцией. "На сегодня мы готовы открыть практически 300 коек [на 1 апреля в Коми сообщалось о запуске госпиталя на 95 коек]. Безусловно, они должны быть укомплектованы оборудованием. В первую очередь кислородом и аппаратами ИВЛ. Нам одновременно нужно более чем 144 аппаратов ИВЛ. Сегодня в стране и в мире все пытаются это оборудование приобрести, потому что в таком масштабе его не было ни у кого, ни у одной самой развитой страны/ Я включил все свои ресурсы, все возможности и государственного регулирования этой проблемы, то есть поставки по государственным каналам через Минпромторг, и возможности, которые могут улучшить эту ситуацию. Есть понимание и полная уверенность, что до конца апреля мы эту проблему решим", - сказал врио главы региона.

Дополнительно проработаны вопросы поставки всего вспомогательного оборудования - это хирургические отсосы, мониторы и крупное оборудование. Например, нужно заменить два компьютерных томографа в центральных больницах, которые "на ладан дышат" и могут в любой момент отказать. В ближайшие две недели это оборудование должны привезти и установить, сказал руководитель региона.

Он призвал население неукоснительно выполнять рекомендации, соблюдать режим самоизоляции и карантина, где он введен. "Опасность инфекции в том, что она всего за несколько дней, и от сухого кашля человек уже в тяжелом состоянии с тяжелой двусторонней пневмонией. При этом как доктор, врач и как ваш врио губернатора хочу сказать, что любая болезнь победима, главное, чтобы мы понимали, что нужно делать и для чего это делаем. Такие знания и понимания и у меня, и у моей команды есть", - подытожил Уйба.

О ситуации

На 5 апреля в Коми лабораторно подтверждено 59 случаев заражения [второе место по числе зараженных на 10 тыс. населения после Москвы]. Два пациента скончались, один выздоровел и выписан. Большой очаг инфекции зафиксирован в Эжвинской больнице Сыктывкара, где 55 заболевших, она закрыта на карантин. Следственное управление СК РФ по региону проводит проверку по публикациям в местных СМИ о том, что источником заражения мог стать врач, чьи дети или он сам в феврале побывали за границей.

Глава региона Сергей Гапликов 2 апреля подал в отставку, и президент Росcии Владимир Путин ее принял, назначив врио Владимиру Уйбу, который занимал пост замглавы Минздрава России.