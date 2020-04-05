В Гаити зафиксировали первый случай смерти от COVID-19

ГАВАНА, 5 апреля. /ТАСС/. Первый летальный исход после заражения новым коронавирусом зарегистрирован в Гаити. Об этом в воскресенье сообщает министерство здравоохранения и народонаселения карибской республики.

По данным ведомства, умерший - 55-летний местный житель, у которого до заражения был диагностирован диабет. Врачи уже выявили 21 случай инфицирования на территории беднейшей страны Западного полушария, население которой составляет около 10,6 млн человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 1,1 млн человек, зафиксировано более 60 тыс. смертельных исходов.