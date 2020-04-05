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Более 40 россиян вылетели из Нью-Дели в Минск на самолете "Белавиа"

В посольстве России в Индии уточнили, что затем их доставят в Москву наземным транспортом

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 апреля. /ТАСС/. Более 40 россиян вылетели в воскресенье из делийского международного аэропорта им. Индиры Ганди в Минск, откуда потом они будут отправлены в Москву. Об этом сообщил российским журналистам в Индии заведующий консульским отделом посольства России в Индии Андрей Федоров.

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"Сегодня специальным рейсом [авиакомпании] "Белавиа" Дели - Минск Индию покинули 42 гражданина России, которые затем будут доставлены в Москву наземным транспортом. Хотел бы поблагодарить посольство Белоруссии за внимание к нашим гражданам и любезно предоставленную им возможность вылететь домой", - сказал Федоров.

Он добавил, что при содействии посольства России с момента введения ограничений на регулярное международное пассажирское авиасообщение Индию в марте покинули около 1,1 тыс. человек. Остаются в Индии более 5 тыс. российских граждан, которые хотели бы, но не могут вылететь домой.

"Посольство в Нью-Дели и генеральные консульства России в Мумбаи, Калькутте и Ченнаи находятся в контакте с этими гражданами. В соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, им необходимо заявить о себе, заполнив анкету на едином портале госуслуг, через который также можно запросить социальную помощь", - добавил дипломат.

Количество выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Индии составляет 3 577, умерли 83 человека.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

 

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БелоруссияИндияРоссияПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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