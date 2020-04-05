Полицейские начали проверять автомобили на въезде в Удмуртию

ИЖЕВСК, 5 апреля. /ТАСС/. Сотрудники МВД по Удмуртии и Росгвардии начали дежурство на границах республики, на контрольно-пропускных пунктах будут проверять в том числе справки от работодателя, которые необходимы, чтобы в период самоизоляции передвигаться по территории региона, сообщил в воскресенье на своей странице в Facebook председатель правительства республики Ярослав Семенов.

3 марта глава Удмуртии Александр Бречалов поручил разработать меры по ограничению передвижения жителей и транспорта в регионе, ограничительные меры не должны были касаться случаев, в том числе связанных с поставкой товаров.

"Сегодня в 8 утра заступили на дежурство сотрудники МВД по Удмуртии и Росгвардии на передвижных контрольно-пропускных пунктах. Эти пункты организованы в 7 направлениях въезда и выезда из Удмуртии и Ижевска: два поста в сторону Пермского края, один в сторону Башкортостана, два - Кировской области и еще два - Татарстана", - написал Семенов.

По его словам, в задачи сотрудников ведомств входит информирование граждан о действии режима самоизоляции, также будет проверяться наличие необходимых документов, в том числе справок от работодателя.

"Отмечу, что полицейские вправе составить протокол на тех, кто нарушает ПДД и режим самоизоляции. В соответствии с распоряжением главы Удмуртии Александра Бречалова, доставка грузов и работа транспортных компаний будет обеспечена в полном объеме", - уточнил Семенов.

Председатель правительства Удмуртии со ссылкой на ГИБДД добавил, что на границе с республикой значительно снизился транспортный поток, большинство въезжающих и выезжающих жителей региона имеют при себе все необходимые документы и передвигаются в масках, однако, есть и нарушители. "Напомню еще раз: режим самоизоляции необходимо соблюдать всем и не покидать квартиры без объективных на то причин", - заключил Семенов.

Режим самоизоляции

31 марта Бречалов внес изменения в ранее изданное распоряжение о введении на территории Удмуртии режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции. Согласно изменениям, местные жители вне зависимости от возраста должны соблюдать режим самоизоляции, кроме случаев, когда им необходимо обратиться за экстренной медицинской помощью, существует прямая угроза жизни и здоровью, если человеку нужно добраться к месту работы и обратно, если она не приостановлена. Также граждане могут ходить в ближайший продуктовый магазин, за товарами первой необходимости, в банк и салон связи, либо выгуливать домашних животных на расстоянии не более 100 м от дома. Позднее глава региона разрешил родителям совершать прогулки с грудными детьми рядом с домом, пробежки и скандинавскую ходьбу при условии соблюдения дистанции в 3 м.

После введения режима самоизоляции жителям республики работодатель должен был выдать справки, формат которых ранее установили власти Удмуртии. На данный момент в республике зарегистрировали 5 случаев заражения коронавирусом, трое пациентов ранее были выписаны из больницы после выздоровления.