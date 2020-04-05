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Пандемия коронавируса нового типа

NYT: у отстраненного командира атомного авианосца США выявлен коронавирус

Бретт Крозье соблюдает карантин на базе американских ВМС на острове Гуам

НЬЮ-ЙОРК, 5 апреля. /ТАСС/. Коронавирус выявлен у освобожденного от должности командира атомного авианосца Theodore Roosevelt Бретта Крозье, чей рапорт о распространении инфекции среди членов экипажа стал достоянием гласности. Об этом сообщила в воскресенье в своей электронной версии газета The New York Times, ссылающаяся на одногруппников Крозье по военно-морской академии.

По их данным, симптомы болезни у Крозье были замечены до его освобождения от должности. Военный моряк соблюдает карантин на базе ВМС США на острове Гуам. Источники не осведомлены, когда у их знакомого были взяты анализы и когда ему сообщили результаты.

Агентство Reuters информировало, что Крозье в письме, направленном командованию, призвал принять решительные меры, чтобы спасти жизни моряков и остановить распространение вируса. В среду на брифинге в Пентагоне исполняющий обязанности министра ВМС США Томас Модли подчеркнул, что направление рапорта по вертикали командования само по себе не должно повлечь за собой наказания, в то время как его передача прессе является "нарушением принципов порядка и дисциплины". Он отметил, что не знает, как письмо Крозье попало к журналистам.

Как сообщил в воскресенье министр обороны США Марк Эспер, коронавирус выявлен у 155 членов экипажа авианосца. Для обеспечения дополнительного места с корабля сошли около тысячи человек. Начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей заявил, что Пентагон не намерен возвращать авианосец в порт, несмотря на распространение инфекции.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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