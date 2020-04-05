Власти Греции ввели запрет на вечерний выход из дома на острове Миконос

АФИНЫ, 5 апреля. /ТАСС/. Греческие власти ввели запрет на 14 дней на выход из домов и передвижение на автомобилях на острове Миконос с 20:00 по местному времени (совпадает с мск) до 08:00 в качестве профилактической меры, направленной на пресечение распространения коронавируса. Об этом сообщил в воскресенье заместитель министра по делам защиты граждан Никос Хардалиас, отвечающий за координацию борьбы с кризисными ситуациями.

Хардалиас после обсуждения вопроса с мэром Миконоса объявил, что на острове вводятся дополнительные ограничительные меры "по неотложным причинам для предотвращения серьезного риска для здоровья населения и, в частности, для уменьшения распространения и последствий заболевания COVID-19", вызываемого коронавирусом. В частности, вводится запрет на передвижение граждан ежедневно с 20:00 до 08:00 следующего дня. Приостанавливается возможность индивидуального выхода из дома для помощи нуждающимся людям. Теперь эта помощь будет оказываться соответствующими муниципалитетами в рамках программ "Помощь на дому". Приостанавливается также возможность выхода из дома для участия в церемониях похорон, брака, крещения, для индивидуальных прогулок около дома с целью физической подготовки. Разрешен только короткий выгул домашнего животного в течение 15 минут и только по периметру собственного дома.

Указанные ограничения будут действовать с 6 по 20 апреля, после чего они будут или отменены, или продлены, сообщил замминистра.

Как отметил телеканал Open TV, ужесточение ограничительных мер на Миконосе объявлено после второго установленного случая инфицирования коронавирусом на острове, при этом у заболевшего, по оценкам врачей, было много контактов. Греческие власти очень опасаются распространения коронавируса с континента на острова, где пока имеются лишь единичные случаи инфицирования. На острова запрещены поездки всем грекам и иностранцам, за исключением лишь самих жителей этих островов. Однако власти обдумывают вопрос и о том, чтобы запретить жителям островов переезжать с одного острова на другой.

Хардалиас также объявил о введении ограничений с 6 апреля на 30 дней на строительные работы на острове Санторин, где в последние время было замечено много рабочих, привлеченных к ремонту объектов в аэропорту, порту и на автодорогах. За соблюдением ограничений будет наблюдать муниципальная полиция.

Ограничительные меры

Во всей Греции действует запрет на бесцельный выход граждан из дома и передвижение на автомобилях в качестве меры борьбы с коронавирусом, однако гражданам разрешено в любое время выходить из дома для того, чтобы поехать на работу, в супермаркет, аптеку, банк и к врачу, можно также выгуливать домашних животных и индивидуально заниматься спортом. Кроме работы, все другие посещения должны осуществляться в пределах района проживания. В субботу этот запрет был продлен с 6 апреля до 27 апреля.

Все выходящие на улицу обязаны иметь при себе заполненное по установленной форме заявление о цели выхода из дома или отправить бесплатное СМС-сообщение на определенный телефонный номер с указанием цели и своих данных и получить на телефон подтверждение. Полицейские круглосуточно проводят проверки на дорогах, останавливая проезжающие машины и проходящих пешеходов. Штраф за каждое такое нарушение составляет €150.

С 23 марта по 4 апреля полицейские выявили 17 358 нарушений по всей стране, за это наложены штрафы в общем размере €2,6 млн. Большинство нарушений было выявлено в Афинах и столичной области Аттика, за ними следуют Салоники, Ионические острова и Западная Греция. Как сообщило правительство, все штрафы за карантинные нарушения будут переводиться на укрепление системы здравоохранения и поддержку врачей, которые борются с коронавирусной инфекцией. По оценкам властей, именно высокие штрафы, которые накладываются ежедневно на сотни "несознательных жителей", нарушающих режим самоизоляции, помогают соблюдению этого режима подавляющим большинством жителей, что приводит к низким показателям инфицирования коронавирусом в стране и низкой смертности по сравнению с соседними европейскими странами.

По последним данным Минздрава, оглашенным в воскресенье, число инфицированных коронавирусом в Греции составило 1 735, умерли 73 человека.