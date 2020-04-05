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Пандемия коронавируса нового типа

Во Франции умерло более 8 тыс. человек, зараженных коронавирусом

Всего с начала эпидемии заразились 70 478 человек

ПАРИЖ, 5 апреля. /ТАСС/. Количество умерших во Франции от осложнений, вызванных новым коронавирусом, составило 8078. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении санитарно-медицинского агентства Sante publique France, подчиняющегося Министерству здравоохранения Франции.

Агентство также сообщает, что количество выявленных случаев заражения с начала эпидемии составило 70 478 человек. По его данным, 6978 человек находятся в реанимации, 16 183 было выписано из больниц. Ранее сообщалось о 7560 умерших и 68,6 тыс. заразившихся.

Теги
ФранцияПандемия коронавируса нового типа
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