В Карачаево-Черкесии подтвердили первые три случая заражения коронавирусом

ЧЕРКЕССК, 5 апреля. /ТАСС/. Медики подтвердили первые три случая наличия коронавируса в Карачаево-Черкесии. Об этом в воскресенье сообщили в оперативном штабе региона по противодействию распространения коронавируса.

"Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщил о трех первых подтвержденных случаях заражения коронавирусной инфекцией в республике. Заболевание у них проходит бессимптомно, все трое чувствуют себя удовлетворительно", - говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.

По данным оперативного штаба, все заболевшие находятся на домашней самоизоляции под наблюдением медиков. Обследуются все люди, контактировавшие с пациентами. "Два человека с подтвержденным диагнозом приехали в республику из другого субъекта РФ - прилетели на самолете. Еще один факт выявлен, один из прилетевших контактировал с человеком, и мы получили, к сожалению, еще одного заболевшего. Заболевание проходит бессимптомно, люди чувствуют себя удовлетворительно", - написал Темрезов на своей странице в Instagram.

В субботу власти республики продлили режим всеобщей изоляции в регионе. "Внутри республики мы приняли решение пока не вводить пропускную систему между муниципальными образованиями, чтобы не создавать хлопот нашим гражданам. Завтра на заседании правительства нами будет принят ряд серьезных мер для поддержки малого и среднего бизнеса", - отметил Темрезов.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,1 млн человек, зафиксировано свыше 60 тыс. смертельных исходов. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В новость внесены изменения (22:35 мск) - добавлен комментарий главы республики в четвертом абзаце.