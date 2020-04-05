Елизавета II поблагодарила соблюдающих карантин британцев

ЛОНДОН, 5 апреля. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II поблагодарила британцев, которые соблюдают карантин, помогая таким образом в борьбе против вспышки заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом монарх заявила в воскресенье в специальном телеобращении к нации, выразив уверенность, что вместе британцы смогут победить эту болезнь.

"Я хочу поблагодарить тех из вас, кто остается дома, помогая защитить уязвимых", - сказала монарх. "Вместе мы справляемся с этой болезнью, и я хочу заверить вас, что если мы будем оставаться едиными и непоколебимыми, то мы победим ее", - сказала глава государства в обращении, которое продлилось чуть более четырех минут.

"Надеюсь, что в будущем все смогут гордиться тем, как они ответили на стоящий перед нами вызов, - сказала королева. - Те же, кто будут жить после нас, смогут сказать, что это поколение британцев не было слабее предшествующих. Что такие качества людей, как выдержка, спокойная жизнеутверждающая решимость и чувство товарищества, все еще свойственны для страны, в которой мы живем".

Британский монарх выступает с телеобращением к британцам каждое Рождество, однако по любым иным случаям они делаются крайне редко. Ранее Елизавета II лишь трижды обращалась к нации в моменты кризисов и скорбных событий: в 2002 году после смерти королевы-матери, в 1997 году перед похоронами принцессы Дианы, а также в 1991 году во время войны в Персидском заливе. Лишь однажды обращение к британскому народу во внеурочное время было сделано по радостному поводу - во время отмечавшегося в 2012 году 60-летия восшествия Елизаветы II на британский престол.

Обращение Ее Величества, которой в этом месяце исполнится 94 года, записывалось при соблюдении всех возможных мер предосторожности. В одном помещении с королевой разрешили быть лишь одетому в защитный костюм оператору. Все остальные участники процесса находились в соседнем зале.

Ранее источник газеты The Sunday Times назвал выступление королевы "козырной картой", которую правительство решило разыграть для того, чтобы поднять уровень гражданской ответственности. Правительство опасается, что многие британцы захотят воспользоваться хорошей погодой и покинут свои дома, нарушая введенный 23 марта карантин. Людям запрещено покидать дома без крайней необходимости. По последним данным, число умерших в Великобритании пациентов с коронавирусом за сутки увеличилось на 621, достигнув 4 934, а число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в стране приблизилось к 48 тыс. Правительство ожидает пика вспышки через 7-10 дней.