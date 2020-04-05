В Венесуэле сообщили, что Колумбия отказалась принять помощь для борьбы с коронавирусом

БОГОТА, 5 апреля. /ТАСС/. Власти Колумбии отказались принять оборудование для проведения тестов на наличие коронавируса, которое Боготе пожертвовали венесуэльские коллеги. Об этом в воскресенье сообщила исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес во время выступления в Каракасе.

"[Президент Колумбии] Иван Дуке отказался принять аппараты, подаренные президентом [Венесуэлы] Николасом Мадуро для обнаружения и проведения тестов [на наличие коронавируса]", - заявила Родригес, выступление которой транслировалось по государственному телевидению. Она также добавила, что общее число заболевших на территории Венесуэлы достигло 159.

В пятницу Мадуро заявил, что Каракас готов помочь Боготе в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Правительство Венесуэлы проинформировало о первых двух случаях инфицирования коронавирусом в стране 13 марта. Мадуро 17 марта объявил о решении ввести карантин на всей территории республики.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 1,1 млн человек, зафиксировано более 60 тыс. смертельных исходов.