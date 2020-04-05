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Рейсы для вывоза граждан США из России запланированы на 9 апреля

Пресс-атташе американского диппредставительства Ребекка Росс отметила, что расписание еще может измениться

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Чартерные рейсы для вывоза из России граждан США ориентировочно вылетят из Москвы 9 апреля. Об этом сообщила в воскресенье пресс-атташе американского диппредставительства Ребекка Росс.

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"Госдепартамент организовал специальные чартерные рейсы для граждан США и, при наличии свободных мест, для законных постоянных резидентов США. Мы ожидаем, что рейсы вылетят из Москвы 9 апреля. Расписание еще может измениться", - говорится в сообщении Росс в Twitter.

Пресс-аташе отметила, что данные рейсы будут с пересадкой в Лондоне "с последующим рейсом в один из шести городов США".

Россия начала поэтапно ограничивать авиасообщение с другими странами на фоне коронавируса с февраля, а уже 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение.

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