В Марокко число заразившихся коронавирусом превысило 1 тыс.

РАБАТ, 6 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся новым коронавирусом в Марокко превысило 1 тыс. Об этом сообщило в воскресенье вечером министерство здравоохранения королевства.

По данным ведомства, в королевстве инфицирован уже 1 021 человек. Со 2 марта, когда в стране был зафиксирован первый случай заражения, от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 70 человек. При этом выздоровели 76 пациентов. Кроме того, к настоящему времени у 3 827 человек подтвержден отрицательный результат теста на наличие коронавируса.

Наибольшее число инфицированных (295) зарегистрировано в регионе Касабланка-Сеттат. За ним следует регион Марракеш-Сафи (186), на третьем месте расположился столичный регион Рабат-Сале-Кенитра (181), на четвертом - регион Фес-Мекнес (133). Замыкает пятерку северный регион Танжер-Тетуан-Эль-Хосейма (78). До сих пор ни одного инфицированного нет только в сахарской провинции Дахла-Уэд-эд-Дахаб.

Власти королевства настойчиво призывают граждан страны проявлять ответственность и патриотизм, четко соблюдать правила гигиены, а также придерживаться профилактических мер.

20 марта в Марокко по меньшей мере на месяц был введен режим чрезвычайного санитарного положения в связи с распространением коронавируса. Власти установили запрет на перемещения в общественных местах, призвав население оставаться дома. В ночь на 22 марта вступил в силу запрет на передвижение частных и общественных транспортных средств между городами.