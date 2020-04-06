За сутки в Китае от коронавируса умер один человек

ПЕКИН, 6 апреля. /ТАСС/. Число умерших в Китае от заболевания, вызванного новым коронавирусом, за последние сутки возросло на одного человека, число прибывающих из-за границы заразившихся увеличилось на 38, до 951 человека. Об этом сообщил в понедельник Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По его данным, за все время распространения вируса в материковой части Китая выздоровели 94,3% инфицированных, в том числе 114 человек поправились за последние сутки. Число заразившихся с декабря 2019 года составило более 81,7 тыс., официальный показатель смертности от заболевания - 4% (умерли более 3,3 тыс. человек). В стране все еще насчитывается 1 299 заболевших.

В КНР почти отсутствуют местные случаи заражения, днем ранее был выявлен только один. Подавляющее число инфицированных прибывает из европейских стран и США. С 28 марта граница временно закрыта для иностранцев, поэтому почти все приезжающие в страну заболевшие - китайские граждане (за исключением иностранцев, у которых в период двухнедельной изоляции после прибытия за последние дни все-таки был обнаружен вирус).

Чтобы не допустить второй волны заболевания, власти сохраняют повышенные меры безопасности. По-прежнему действует целый ряд правил, регламентирующих поведение жителей в общественных местах в связи с пандемией в мире. С 1 апреля национальная статистика учитывает носителей вируса без симптомов и без вызванного им заболевания, их в Китае насчитывается 1 047, в том числе 78 случаев были зарегистрированы за минувшие сутки.

Среди регионов континентальной части КНР первое место по числу заразившихся, находящихся в медицинских учреждениях, все еще занимает провинция Хубэй (577 человек), на втором месте - Шанхай (147 инфицированных), за ним следует Пекин (137 заразившихся) и южная провинция Гуандун (129 человек). На территории семи из 31 территориальной единицы, включая Тибет, Синьцзян-Уйгурский автономный район и остров Хайнань, заболевших нет совсем. В остальных провинциях, городах центрального подчинения и автономных районах их насчитывается от одного до примерно 50 человек, в том числе 42 - в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян.

Согласно последним данным, под наблюдением медиков в КНР находятся свыше 16,1 тыс. человек, имевших тесный контакт с инфицированными. В стране также насчитывается 88 человек с подозрением на коронавирус, находящихся на карантине. По данным врачей, у 265 заразившихся заболевание протекает в тяжелой форме.