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Пандемия коронавируса нового типа

"Известия": в России вырос спрос на БАДы

По данным издания, всплеск спроса наблюдается впервые за последние несколько лет и связан с желанием россиян укрепить организм на фоне распространения коронавируса
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Россияне по итогам февраля 2020 года купили в аптеках на 30% больше биологически активных добавок (БАД), чем в феврале 2019 года. При этом лучше всего продавались витаминно-минеральные комплексы, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на данные, представленные в ежемесячном отчете агентства DSM Group.

По информации издания, по итогам февраля российские аптеки продали БАД на 12 млрд рублей, в то время как в феврале 2016 года продажи биологически активных добавок оценивались в 8,3 млрд рублей, в тот же месяц в 2017 году - в 9,4 млрд рублей, а в 2018 - в 9,2 млрд рублей.

Как сообщают "Известия", такой всплеск спроса наблюдается впервые за последние несколько лет и связан с желанием россиян укрепить организм на фоне распространения новой коронавирусной инфекции. При этом в натуральном выражении рост продаж не столь значителен: за февраль 2020 года аптеки продали 54,4 млн упаковок биодобавок, что выше прошлогоднего показателя на 10% (49,3 млн). Это может быть связано с тем, что россияне покупают большие пачки и их приоритеты отчасти смещены в сторону более дорогих препаратов.

По словам исполнительного директора Союза производителей БАД Александра Жесткова, организация еще в начале 2019 года прогнозировала заметный рост продаж биодобавок в стоимостном и натуральном выражении.

"Это мировая тенденция, идет рост потребления продуктов для поддержания здоровья, профилактики неинфекционных заболеваний, тренд на здоровый образ жизни. Однако в России такую продукцию потребляют 35-40% населения, когда в Японии и США - порядка 90% и 80% соответственно. То есть в нашей стране еще достаточный потенциал для роста уровня потребления биодобавок", - отметил Жестков.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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