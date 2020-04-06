На Дальнем Востоке 25 человек проходят лечение от коронавируса

ХАБАРОВСК, 6 апреля. /ТАСС/. Состояние большинства зараженных коронавирусной инфекцией в субъектах Дальнего Востока, проходящих лечение в медучреждениях, удовлетворительное, у двоих серьезные осложнения. Об этом ТАСС сообщили в региональных правительствах и министерствах.

"По состоянию на 6 апреля в Хабаровском крае 11 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 <...> Из числа пациентов с подтвержденным диагнозом и подозрением на COVID-19 два человека в тяжелом состоянии (один на ИВЛ и один на кислородотерапии)", - говорится в опубликованном в Instagram сообщении Министерства здравоохранения Хабаровского края. Сообщается также, что медики наблюдают еще 14 человек, включая одного ребенка, у которых подозревают тот же диагноз.

В изоляторах в крае сейчас находятся четыре человека из числа близких контактов зараженных. Под меднаблюдением - около 4 тыс. человек, вернувшихся из зарубежных поездок.

В Приморье подтверждено восемь случаев коронавирусной инфекции, один пациент умер, двое - выписаны. В понедельник был официально лабораторно подтвержден тест на коронавирус у женщины, которая уже находилась в инфекционном госпитале Краевой клинической больницы №2 после возвращения из-за границы с симптомами ОРВИ. В настоящее время лечение получают пять человек, сообщили в правительстве региона.

На Сахалине, как сообщили журналистам в правительстве области, официально подтвержден шестой случай заболевания коронавирусной инфекцией. Инфицирован местный житель, который контактировал с семьей ранее заразившихся островитян. Пациент госпитализирован и получает необходимое лечение. Однако общее количество заболевших на островах составляет пять человек, так как на днях один из самых первых зараженных был выписан. Состояние больных удовлетворительное. Как сообщили ТАСС в правительстве Магаданской области, до сих пор в регионе обнаружен только один случай заражения. Пациентка чувствует себя удовлетворительно, болезнь протекает в легкой форме.

В Еврейской автономной области заболевание подтверждено у троих человек - это семья с ребенком. Состояние всех больных удовлетворительное. Новых подтвержденных случаев в регионе пока нет. "Всего на госпитальной базе инфекционной больницы находятся в изоляции 7 граждан РФ, имевших контакт с вернувшимися из-за границы и имеющих признаки вирусной инфекции. Пробы, взятые у остальных 4 человек, полную верификацию еще не прошли", - говорится в сообщении на сайте правительства области в понедельник.