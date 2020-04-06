Зараженного коронавирусом жителя Приамурья доставили в больницу только при помощи сил МВД

ТАСС, 6 апреля. Сотрудники полиции доставили в инфекционную больницу Благовещенска мужчину с диагнозом коронавирус, который отказывался подчиняться распоряжениям врачей. Теперь в учреждении работает круглосуточный пост, чтобы предотвратить его побег, сообщается в понедельник на сайте МВД РФ по Амурской области.

"Тесты на коронавирус, взятые у указанного гражданина и двух членов его семьи, показали положительный результат. Супруга и сын мужчины были помещены в инфекционную больницу, а глава семейства отказался от госпитализации, потребовав провести повторный анализ", - говорится в сообщении.

Медики выдали мужчине постановление главного санитарного врача Амурской области об изоляции граждан, которые контактировали с больными коронавирусом. Мужчина отказался ехать в лечебное учреждение и, по информации МВД, вел себя неадекватно. Врачи дважды провели тест на коронавирус, который подтвердил опасение медиков о его заражении.

"Сотрудники Роспотребнадзора и медработники обратились за помощью к полицейским. Совместно принятыми мерами мужчину поместили в больницу. Но и в лечебном учреждении он продолжил вести себя агрессивно по отношению к медперсоналу, неоднократно высказывал намерения и предпринимал попытки покинуть больницу", - отмечается в сообщении. Для того, чтобы пациент не покинул больницу, полицейские выставили круглосуточный пост охраны.

Также во Владивостоке полицейские доставили в обсерватор пассажира рейса Токио - Владивосток с признаками коронавируса, который отказался отправиться на 14-дневный карантин, установленный в регионе для всех въезжающих из-за границы.

"Стражами правопорядка, 53-летний житель Приморского края был сопровожден в дежурную часть Линейного отдела полиции в аэропорту города Владивостока <…> Так как у мужчины наблюдалась повышенная температура тела, после составления административного протокола, он был в принудительном порядке направлен в инфекционное отделение краевой клинической больницы", - говорится в сообщении МВД РФ по Приморскому краю, опубликованному в понедельник на сайте ведомства.