РФПИ нашел в США партнера для продвижения новых тестов на коронавирус

НЬЮ-ЙОРК, 6 апреля. /ТАСС/. Венчурная топ-фирма в США вместе с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) примет участие в продвижении новых тест-систем для выявления коронавируса, разработанных совместно российскими и японскими учеными. Об этом сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев в опубликованном в воскресенье интервью американскому телеканалу CNBC .

"Мы установили партнерские отношения с Китаем, Японией и США для инвестирования в одну из самых точных, быстрых и мобильных тест-систем в мире, предназначенную для выявления вируса. Мы определили венчурную топ-фирму в США, которая с нами выступит инвесторами в эту технологию. Этот консорциум США, Японии и России обеспечит важные и гибкие тест-решения для рынка США", - пояснил Дмитриев.

Глава РФПИ выразил уверенность в том, что настала пора улучшать российско-американские отношения, сосредоточив совместные усилия на борьбе с коронавирусом, на минимизации последствий неизбежной рецессии в мировой экономике и на создании основы для будущего сотрудничества в противодействии терроризму, распространению ядерных вооружений и климатическим изменениям. "В последние годы слишком много внимания уделялось нашим разногласиям и слишком мало внимания уделялось возможностям совместной работы по глобальным вопросам. На самом деле мы позволили культивировать страх у бизнес-лидеров и даже ученых, заставив их бояться говорить о сотрудничестве между США и Россией", - посетовал Дмитриев.

В интервью телекомпании CNN 3 апреля он сообщил, что РФПИ направил в США новые тест-системы для выявления коронавируса, разработанные совместно российскими и японскими учеными. Самолет Ан-124 с медицинским оборудованием из России прибыл 1 апреля в нью-йоркский аэропорт имени Джона Кеннеди. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что половина стоимости груза медицинского оборудования, который доставлен из РФ в США, была оплачена РФПИ, другая половина - американской стороной.

В середине марта РФПИ инвестировал в российскую компанию ООО "Медпромресурс", созданную для продвижения новой российско-японской диагностической системы по выявлению коронавируса. Партнерами фонда в этой компании стали японская К.R. Mirai Genomics и "Генетические технологии". Система получила одобрение Росздравнадзора для применения в России.

Тестирование на коронавирус с использованием новых установок может начаться в апреле. Новая система дает возможность массового оперативного тестирования вне лабораторий и позволяет получить высокоточный результат за 30 минут. Фонд отмечает, что тест-системы представляют собой портативные мини-лаборатории размером с небольшой чемодан, которые могут применяться повсеместно.