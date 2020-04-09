{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Норвегии число случаев заражения коронавирусом превысило 6,1 тыс.

От последствий заболевания в стране умер 101 человек

ХЕЛЬСИНКИ, 9 апреля. /ТАСС/. Число случаев заражения новым коронавирусом в Норвегии увеличилось за сутки на 150 - до 6 160. Об этом сообщил в четверг норвежский Институт здравоохранения.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В общей сложности 6 160 человек заражены коронавирусом", - говорится в сообщении. Во вторник сообщалось о 6 010 зараженных. В последние дни прирост числа заразившихся каждые сутки составляет чуть более сотни. В стране умер 101 пациент с коронавирусом, госпитализированы 250, их число снижается уже несколько дней подряд.

Первый случай заражения в Норвегии выявили в конце февраля. Правительство страны из-за пандемии ввело запрет на въезд в страну иностранцев, у которых нет вида на жительство, введен погранконтроль на границах внутри Шенгенской зоны. По решению властей закрыты все детсады, школы и высшие учебные заведения. На двухнедельный карантин отправляются все вернувшиеся в королевство из других государств.

В течение апреля, согласно решению кабмина, начнется постепенное открытие ряда ранее закрытых учреждений - вновь будут работать детсады и младшие классы школ, смогут вернуться в вузы студенты, заканчивающие обучение, откроются парикмахерские и другие предприятия, закрывшиеся из-за пандемии. Кроме того, будет снят запрет на поездки на дачу.

Теги
НорвегияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Кассы Белорусского вокзала продезинфицировали после обнаружения коронавируса у сотрудницы
Федеральная пассажирская компания отметила, что во время работы женщина носила маску и перчатки, за границу она не выезжала
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС