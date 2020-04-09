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Пандемия коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в Брянской области приблизилось к 100

Все пациенты находятся под наблюдением в изолированном корпусе Брянской областной больницы №1

ТАСС, 9 апреля. Коронавирусная инфекция по состоянию на утро четверга лабораторно подтверждена еще у 40 жителей Брянской области, что почти вдвое больше, чем днем ранее. Общее число заразившихся в регионе составляет 97, сообщил региональный оперативный штаб.

"На 08:00 мск 9 апреля 97 случаев заболевания коронавирусной инфекцией подтверждено на территории Брянской области. Подтверждены результаты анализов еще 40 заболевших", - говорится в сообщении штаба.

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Все пациенты находятся под наблюдением в изолированном корпусе Брянской областной больницы №1. "В наличии имеется все необходимое оборудование, средства индивидуальной защиты, лекарственные препараты. Состояние пациентов удовлетворительное", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что коронавирусная инфекция была выявлена у двух прихожан церкви христиан евангельской веры "Пробуждение", вернувшихся из Испании. Они нарушили режим самоизоляции. Было установлено более 300 жителей, контактировавших с ними. У 45 из них по данным на 8 апреля получены предварительные положительные результаты тестов на коронавирус.

Бежицкий районный суд Брянска 3 апреля на 90 дней приостановил деятельность церкви. Возбуждено уголовное дело по ст. УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий".

Теги
РоссияБрянская областьПандемия коронавируса нового типа
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