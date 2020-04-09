Единороссы направили Мишустину предложения по поддержке социально ориентированных НКО

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину разработанный в партии комплекс антикризисных мер для поддержки социально ориентированных НКО в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщается в четверг в официальном Telegram-канале партии.

"Роль гражданского общества возрастает как никогда. Только на базе созданных "Единой Россией" волонтерских региональных центров работают более 85 тыс. добровольцев. Существующие объективные трудности не позволят большинству социально ориентированных НКО выполнить все обязательные формальные процедуры в установленные сроки, что чревато прекращением их деятельности", - отмечает Турчак в обращении.

Единороссы предлагают предоставить НКО льготы по аналогии с уже введенными послаблениями для малого и среднего бизнеса. Пакет мер включает в себя отсрочку по выплатам банковских кредитов и налоговые каникулы, снижение до 15% ставки страховых взносов во внебюджетные фонды.

Предлагается ввести для НКО мораторий на все виды проверок, на взимание штрафов за просрочку платежей по ЖКУ, на взыскание арендной платы за пользование государственным или муниципальным имуществом, на применение штрафных санкций за неисполнение госконтрактов в полном объеме, а также за непредоставление в полном объеме отчетности по соглашениям на получение субсидий и грантов.

Кроме того, в партии считают необходимым упрощение для социально ориентированных НКО процедуры отчетности, в том числе предоставление отсрочки по сдаче в 2020 году обязательной отчетности в органы Минюста России и по проведению обязательного аудита. Одновременно предлагается упростить для них текущую и отчетную деятельность. Например, посредством перевода в дистанционную заочную форму заседаний руководящих органов некоммерческих организаций (правления, советы, общие собрания).