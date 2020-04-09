Путин поздравил российских евреев с праздником Песах

"Этот древний праздник обращает последователей иудаизма к важным, судьбоносным событиям в библейской истории - обретению свободы и достоинства", - говорится в послании президента.

"Важно, что российские евреи глубоко чтут заветы и традиции своих предков и бережно передают их из поколения в поколение. Они сохраняют твердую приверженность незыблемым духовно-нравственным ценностям, идеалам добра и справедливости, - подчеркнул Путин. - Принимают самое активное участие в плодотворной деятельности религиозных организаций, в общественной, культурной жизни страны".

Глава государства также отметил "значимый вклад еврейской общины в поддержание межрелигиозного и межнационального диалога, в упрочение многовековой дружбы народов России".

Песах - один из главных еврейских праздников. Он отмечается в память о библейском исходе еврейского народа из Египта. Празднование начинается накануне 15-го дня месяца нисан по еврейскому календарю (март-апрель) и продолжается в течение семи дней в Израиле и восьми - в странах, где проживает значительная иудейская диаспора.