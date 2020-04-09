Мишустин отметил вклад еврейской общины в сохранение гражданского мира и согласия в России

"Светлые праздничные дни Песаха объединяют миллионы верующих, приобщают их к традиционным ценностям иудаизма, дарят радость, вселяют в сердца надежду. Еврейская община России вносит большой вклад в сохранение гражданского мира и согласия в нашей многоконфессиональной стране, активно участвует в общественной жизни. Благодаря еврейским религиозным организациям реализуются значимые благотворительные и просветительские проекты, строятся синагоги, развивается национальная культура и образование, оказывается помощь всем, кто в ней нуждается", - подчеркнул премьер.

Мишустин также отметил вклад еврейской общины в противодействие любым проявлениям антисемитизма и экстремизма, попыткам подвергнуть пересмотру итоги Второй мировой войны. "Это имеет важнейшее значение в год, когда мы отмечаем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне", - добавил премьер.

Песах - один из главных еврейских праздников. Он отмечается в память о библейском исходе еврейского народа из Египта. Празднование начинается накануне 15-го дня месяца нисан по еврейскому календарю (март-апрель) и продолжается в течение семи дней в Израиле и восьми - в странах, где проживает значительная иудейская диаспора.