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Госдепартамент рассказал, что Дональд Трамп дарит мировым лидерам

Самый дорогой подарок - чайный сервиз более чем за $2600 - американский лидер подарил председателю КНР Си Цзиньпину

ВАШИНГТОН, 9 апреля. /ТАСС/. Боксерская перчатка из фильма "Малышка на миллион" с автографом режиссера ленты Клинта Иствуда, изготовленный на заказ оловянный чайный сервиз и брошь из серебра - такие подарки президент США Дональд Трамп преподносит мировым лидерам. Об этом сообщило в среду агентство Associated Press (AP) со ссылкой на ежегодный отчет Госдепартамента.

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Чайный сервиз более чем за $2600 оказался одним из самых дорогостоящих подарков в списке. Его Трамп подарил председателю КНР Си Цзиньпину. Боксерскую перчатку американский лидер преподнес японскому премьер-министру Синдзо Абэ, ее стоимость в американском внешнеполитическом ведомстве оценили почти в $1800. Кроме того, Трамп презентовал Абэ две фотографии американских гольфистов Джека Никлауса и Арнольда Палмера с автографами спортсменов. Серебряная брошь в деревянной шкатулке стала совместным подарком Трампа и его супруги Меланьи королеве Великобритании Елизавете II. Стоимость украшения превышает $3500.

Кроме этого, в числе подарков, которые иностранные лидеры получили от главы Белого дома, оказалась именная бита для игры в крикет, подаренная премьер-министру Пакистана Имрану Хану. Лидерам нескольких южноамериканских государств Трамп подарил подносы с изображением принадлежащего ему поместья Мар-а-Лаго в штате Флорида. А венгерский премьер Виктор Орбан получил от Трампа майку футбольного клуба D.C. United с автографом игравшего ранее за него венгерского футболиста Золтана Штибера.

В феврале Госдепартамент опубликовал список подарков, который Трамп получил от иностранных лидеров в 2018 году. Самым дорогостоящим из них оказалась сумка для клюшек от Louis Vuitton, стоимость которой превышает $8000. Этот подарок Трамп получил от французского коллеги Эмманюэля Макрона. 

Теги
Елизавета II (королева Великобритании)ЯпонияСШАВеликобританияКитайФранцияСи ЦзиньпинАбэ, СиндзоТрамп, ДональдМакрон, Эмманюэль
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