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Пандемия коронавируса нового типа

Тест на коронавирус проводят более 200 гослабораторий и 22 частных

Любая лаборатория может организовать тестирование на коронавирус

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Тест на выявление коронавируса нового типа в России можно сдать в лабораториях при центрах Роспотребнадзора, а также более чем в 200 государственных и 22 частных организациях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в четверг.

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"Исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) проводятся на базе научных организаций и центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора во всех субъектах Российской Федерации, на базе лабораторий государственных медицинских организаций в регионах страны, на базе частных негосударственных лабораторий <...> На сегодняшний день помимо лабораторий Роспотребнадзора тестирование доступно в более чем 200 лабораториях при государственных медицинских организациях и более чем 22 лабораториях частной формы собственности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что любая лаборатория, в том числе частная, может организовать тестирование на коронавирус. Для этого необходимо подать уведомление на сайте Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. При этом о каждом выявленном в лаборатории случае COVID-19 необходимо обязательно сообщать в ведомство.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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