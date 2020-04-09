ВВС Испании из-за пандемии переоборудовали транспортник Airbus A400M в летающий госпиталь

МАДРИД, 9 апреля. /ТАСС/. Испанские ВВС переоборудовали военно-транспортный самолет Airbus A400M в летающий госпиталь, чтобы задействовать его в борьбе с распространением нового коронавируса. Об этом говорится в распространенном в четверг пресс-релизе ВВС королевства.

"Авиаэвакуационная медицинская часть превращает A400M в летающий госпиталь для [перевозки] пяти критически больных и 14 [пациентов] в менее тяжелом состоянии", - уточнили в ВВС. Там добавили, что речь идет о "самом большом и современном транспортном самолете в Европе", который теперь "максимально оснащен медицинским оборудованием".

Первый случай заражения в Испании был выявлен 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления вспышки в Италии. С середины марта в королевстве действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости. Сейчас в королевстве насчитывается свыше 152 тыс. заболевших, 15 238 человек умерли.