Жительницу Петербурга оштрафовали за сбор гостей в общежитии во время самоизоляции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Василеостровский районный суд Петербурга назначил штраф местной жительнице Диане Соловьевой, которая нарушила предписанную ей изоляцию и позвала в свою комнату в общежитии гостей. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Петербурга, она оштрафована на 15 тысяч рублей.

"Василеостровский районный суд вынес постановление о привлечении к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, Дианы Соловьевой ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"). <…> Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей", - сказано в сообщении пресс-службы.

Установлено, что Соловьева прибыла на территорию РФ через многосторонний автомобильный пункт пропуска "Борисоглебск" 3 апреля, через три дня она ознакомилась с постановлением о необходимости изоляции с целью противодействия распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции. Несмотря на это, в тот же день девушка позвала к себе гостей. При этом Соловьева проживает в общежитии. Свою вину девушка не отрицала.

Всего в Санкт-Петербурге, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 373 человека. Из них выздоровели 53. Четверо пациентов с положительным тестом умерли.