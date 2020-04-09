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Пандемия коронавируса нового типа

Жительницу Петербурга оштрафовали за сбор гостей в общежитии во время самоизоляции

Девушка признала вину

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Василеостровский районный суд Петербурга назначил штраф местной жительнице Диане Соловьевой, которая нарушила предписанную ей изоляцию и позвала в свою комнату в общежитии гостей. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Петербурга, она оштрафована на 15 тысяч рублей.

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"Василеостровский районный суд вынес постановление о привлечении к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, Дианы Соловьевой ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"). <…> Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей", - сказано в сообщении пресс-службы.

Установлено, что Соловьева прибыла на территорию РФ через многосторонний автомобильный пункт пропуска "Борисоглебск" 3 апреля, через три дня она ознакомилась с постановлением о необходимости изоляции с целью противодействия распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции. Несмотря на это, в тот же день девушка позвала к себе гостей. При этом Соловьева проживает в общежитии. Свою вину девушка не отрицала.

Всего в Санкт-Петербурге, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 373 человека. Из них выздоровели 53. Четверо пациентов с положительным тестом умерли.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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