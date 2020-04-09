В РПЦ назвали видеотрансляции богослужений суррогатом реальных служб

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Онлайн-трансляции богослужений, организованные Русской православной церковью в период связанного с пандемией режима изоляции, связаны с особой ситуацией в мире и представляют собой суррогат реальных литургий. Таким мнением поделился в своем телеграм-канале в четверг заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

"В нынешнее время видеотрансляции позволяют не забывать о храме как месте совершения богослужения, не забывать о своей приходской общине. <...> Аудиовизуальный мир засасывает сильно. Есть риск привыкания к "онлайн-богослужению" уже не как к чему-то, связанному с совершенно исключительной ситуацией в мире, но как к допустимому варианту. <...> Поэтому трансляция трансляцией, но будем помнить, что она остается суррогатом", - написал епископ.

29 марта Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди в храме Христа Спасителя призвал верующих воздержаться от посещения храмов в связи с распространением коронавируса и до его благословения молиться дома. Он назвал неразумными священнослужителей, проповедующих отказ от мер предосторожности во время пандемии. Была создана рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений, в задачи которой вошло взаимодействие с властями. 26 марта она опубликовала комментарий, согласно которому пастырские обязанности духовенства в Москве будут исполняться в полном объеме.