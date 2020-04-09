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В Северной Осетии акцию "Бессмертный полк" проведут виртуально

С инициативой выступили филологи Северо-Осетинского госуниверситета им. К. Л. Хетагурова

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 апреля. /ТАСС/. Акция "Бессмертный полк" в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет в Северной Осетии виртуально по инициативе филологов Северо-Осетинского госуниверситета им. К. Л. Хетагурова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"Филологи вуза готовят в виртуальном формате акцию "Бессмертный полк" в честь 75-летия Великой Победы. Идея возникла на факультете русской филологии университета. Открывается поход "Бессмертного полка" историей выпускника университета (на тот момент Северо-Кавказского педагогического института) Константина Ряшенцева, который прошел всю войну и начал работать в вузе, от ассистента до декана факультета", - сказал собеседник агентства.

В вузе приглашают присоединиться к акции всех желающих. Поддержать акцию можно размещением фотографии с хештегом #Бессмертныйполк_Филфак_СОГУ и меткой @rus_fil_sogu на страницах в социальных сетях.

"Виртуальный марш пройдет независимо от внешних обстоятельств, потому что это великий праздник. Мы должны отдать дань памяти тем, кому обязаны мирным небом над головой", - отметили в пресс-службе.

Теги
РоссияСКФОСеверная Осетия
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