В ЮФО вводят льготы и собирают продуктовые наборы для нуждающихся в связи с коронавирусом

КРАСНОДАР, 9 апреля. /ТАСС/. Власти субъектов Южного федерального округа в четверг объявили о новых мерах поддержки для бизнеса в период самоизоляции из-за коронавируса: в регионах вводят новые льготы, отменяют пени на коммунальные платежи, резервируют часть средств бюджета. Крупные компании в свою очередь закупают средства защиты для медиков, собирают продуктовые наборы для пенсионеров и многодетных семей.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Южном федеральном округе выросло до 245 (на 41 больше, чем сутки назад). В Краснодарском крае подтверждены 105 случаев инфицирования, в Крыму - 26, в Волгоградской области - 27, 24 - в Ростовской области, 20 - в Адыгее, 23 - в Калмыкии, 21 - в Астраханской области, шесть - в Севастополе. За все время в ЮФО вылечились и выписаны за все время из больниц 39 человека, 3 человека умерли - на Кубани.

Новые меры поддержки

Из-за ситуации с распространением коронавируса и режимов самоизоляции в регионах не работают отели и большинство субъектов малого и среднего предпринимательства. Для поддержки бизнеса принимаются специальные меры.

К примеру, власти Севастополя зарезервировали 5% бюджета города (или более 800 млн рублей) на борьбу с коронавирусом и его возможными последствиями для экономики, сообщил в четверг на заседании городского правительства врио губернатора региона Михаил Развожаев. "5% бюджетных средств зарезервировать под возможные траты по коронавирусной инфекции. Сняты с тех позиций, по которым траты предполагались во второй половине года, потом будем восстанавливать. Возможно, эти средства все не понадобятся, но такой резервный фонд по поручению правительства РФ мы должны сформировать", - сказал Развожаев.

Министр экономического развития Республики Крым Дмитрий Шеряко сообщил ТАСС, что правительство региона также в ближайшие дни представит план первоочередных мер по поддержке предприятий, людей в регионе. "Мы провели встречи с бизнесом, с министерствами и ведомствами, разработали первоочередной план поддержки, в ближайшее время мы его представим", - сообщил он. По словам Шеряко, одна из мер - временная отмена пени за коммунальные платежи.

Аналогичный план собираются представить и власти Краснодарского края. "Антикризисным планом предусмотрена соответствующая мера поддержки. Если арендодатель предоставляет отсрочку платежа по аренде арендатору, в торговых центрах (которые пока не работают), в частности, ему будет предложена льгота на налог на имущество", - заявил руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Виталий Воронов, добавив, что, по предварительным данным, наибольшие потери понесла туристическая отрасль в регионе.

Помощь от бизнеса

В то же время бизнес сам принимает активное участие в борьбе с коронавирусом. Например, в Ростовской области Юго-Западное отделение Сбербанка передало волонтерам 9 тыс. защитных масок. Помощь предназначена для волонтерских штабов, которые работают с пожилыми и маломобильными гражданами.

В Крыму сельхозпроизводители передали более 650 продуктовых наборов в больницы, пожилым людям, одиноким гражданам преклонного возраста, многодетным семьям и инвалидам, сообщил зампредседателя Совета министров - министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин. Предприятия, индивидуальные предприниматели и крестьянско-фермерские хозяйства передали более двух тонн крупы, 2 тонн овощей и фруктов, а также хлеб, молочную продукцию, муку, колбасные изделия, подсолнечное масло. "Алуштинский эфиромасличный совхоз-завод" выпустил первую партию лавандового гидролата собственной разработки с антисептическими свойствами.

В Калмыкии футбольный клуб "Ойрат" и один из депутатов Элистинского горсобрания подарили медикам стиральную машину, также в госпиталь передали маски, противочумные костюмы, хозяйственные принадлежности, кухонную утварь, дезсредства и респираторы.

О коронавирусе

В России на 9 апреля зафиксирован 10 131 случай заражения коронавирусом, 698 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (6 698). По данным федерального оперативного штаба на утро четверга, умерли 76 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.