Студенты смогут подать документы на социальную стипендию дистанционно

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Студентам российских вузов в условиях распространения коронавируса разрешено подавать документы на получение государственной социальной стипендии в электронном виде. Это следует из приказа за подписью главы Минобрнауки Валерия Фалькова, распространенного пресс-службой.

"Руководителям находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования РФ организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, продлевать и назначать выплату государственной социальной стипендии на основании представленных студентами в электронном виде документов", - говорится в приказе. Уточняется, что студенты впоследствии должны предоставить оригиналы документов.

Если срок выплаты стипендии истекает в период с 15 марта по 15 мая 2020 года и студент не может предоставить необходимые справки в электронном виде, то вузы назначают выплату ежемесячной материальной поддержки в размере не ниже социальной стипендии.

Государственная социальная стипендия назначается студентам, которые являются сиротами, лицам, оставшимся без попечения родителей, инвалидам 1-2 групп, инвалидам с детства, лицам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных катастроф и ядерных испытаний, ветеранам боевых действий.